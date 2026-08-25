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Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:09 Son Güncelleme: 25.08.2026 15:10

Antalya'da 13,5 milyonluk dev vurgun! Öyle bir yöntemle kandırdılar ki...

Antalya’da yaşayan A.L.’nin telefonu çaldı, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Kendilerini başkomiser olarak tanıtan şüphelilerin “Kimliğiniz terör örgütü tarafından kullanılıyor” yalanına inanan A.L., milyonluk birikimini kendi elleriyle teslim etti. 13,5 milyon liralık vurgunun perde arkası, 4 ilde düzenlenen operasyonla ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Antalya’da 13,5 milyonluk dev vurgun! Öyle bir yöntemle kandırdılar ki...
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran A.L., tanımadığı bir kişi tarafından arandığını, şüphelinin kendisini başkomiser olarak tanıtıp, kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek baskı ve yönlendirmeler sonucunda 13,5 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını verdiğini kaydetti.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Antalya'da 13,5 milyonluk dev vurgun! Öyle bir yöntemle kandırdılar ki...
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