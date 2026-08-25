Antalya’da 13,5 milyonluk dev vurgun! Öyle bir yöntemle kandırdılar ki...

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran A.L., tanımadığı bir kişi tarafından arandığını, şüphelinin kendisini başkomiser olarak tanıtıp, kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek baskı ve yönlendirmeler sonucunda 13,5 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını verdiğini kaydetti.