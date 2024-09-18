Antalya’da 16 yaşındaki lise öğrencisi denizde boğuldu

Yozgat'tan staj için Manavgat ilçesine otele gelen ve Cuma günü staj bitecek olan Mehmet Ali Yozgatlı akşam vakti denize girdi. Bir daha çıkmayınca çevredekiler talihsiz genci arama çalışması başlattı. Aşırı dalgalı olan denizde Mehmet Ali Yozgatlı'nın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ YOZGAT'A GÖNDERİLDİ

Olay yerine de Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze baba Davut Yozgatlı tarafından teslim alındı. Cenaze toprağa verilmek üzere hava yolu ile Kayseri'ye buradan da kara yolu ile Yozgat'a gönderildi.