Antalya’da 2 bin 400 liralık cinayet!

Korkunç cinayet, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunduğu belirtilen Yücel Namık Kıriş ile Yakup Önal cadde üzerinde kıraathane olarak kullanılan bir iş yerinde buluştu. Ticari taksiyle kıraathanenin bulunduğu apartmanın önüne gelen Önal, Yücel Namık Kıriş ile birlikte içeri girdi. Bir süre sonra ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Yücel Namık Kıriş, yanında bulunan tabancayla Önal'a ateş etti. Kurşunlardan ikisinin isabet ettiği Önal yere yığılırken, Yücel Namık Kıriş. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairenin mutfak bölümünde Yakup Önal'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Yaşananların ardından olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Önal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Yücel Namık Kıriş'in yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltına alınan Yücel Namık Kıriş., emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yücel Namık Kıriş, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

2 BİN 400 LİRA OYUN ALACAĞIM VARDI

Yücel Namık Kıriş, "kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından yargılanmasına Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmaya öldürülen Yücel Namık Kıriş ila yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Yücel Namık Kıriş, Yakup Önal'ı olaydan yaklaşık bir ay önce tanıdığını belirterek, aralarındaki anlaşmazlığın paralı bir oyundan kaynaklandığını söyledi. Oyun sonunda kazanan kişiye para verilmesi gerektiğini söyleyen Yücel Namık Kıriş., "Parayı istediğimde türlü bahanelerle vermedi. Sonrasında paranın peşine düşmedim. Olay günü karşılaştığımızda 2 bin 400 TL parayı sordum. Mutfak bölümünün balkonunda konuştuk. Mutfak tezgahından bıçağı alıp üzerime doğru yürüdü. Ben de belimdeki silahı çıkarıp iki el ateş ettim. Yakup'un yaralandığını fark etmedim" dedi.

'KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM'

Olayın ardından kız arkadaşının evine gittiğini ve silahı çöpe attığını anlatan Yücel Namık Kıriş., daha sonra Afyonkarahisar'daki eski ortağının yanına gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Afyonkarahisar'a ulaştığında arkadaşının cezaevinde olduğunu öğrendiğini ifade eden Yücel Namık Kıriş., Antalya'ya dönerek karakola teslim olduğunu ileri sürdü. Yücel Namık Kıriş., "Öldürmek ve yaralamak için ateş etmedim. Antalya'ya dönünce öldüğünü öğrendim. Korkutmak amacıyla ateş ettim. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişman ve üzgünüm. Bar çalıştırdığım ve daha önce kardeşim öldüğü için hasımlarımdan dolayı sürekli silah taşırım. Silah göstermek için taşınmaz" ifadelerini kullandı.

'SUÇSUZ YERE ÖLDÜRDÜ'

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Yakup Önal'ın annesi Hayriye Önal, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Davacıyım, müebbet hapis cezası istiyorum. Kasten, suçsuz yere oğlumu öldürdü" dedi. Önal'ın ağabeyi Kadir Önal ise olayın tasarlanarak gerçekleştirildiğini ileri sürerek, "Bu, tasarlayarak kasten öldürme. Hiçbir neden yok. Ağabeyimi takip etti ve öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyoruz" diye konuştu.

'BIÇAK ÇEKERSE SONU BU OLUR'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat Çelik, olay sırasında diğer kişilerle birlikte salonda bulunduğunu belirterek, "Balkondan silah sesi geldi. Koridora doğru yürürken Yücel bize doğru geliyordu. 'Bıçak çekilirse sonu bu olur' dedi, silahını çekip gitti. Diğer arkadaş da balkonda iki büklüm yatıyordu. Maktulün yakınlarında herhangi bir bıçak görmedim" dedi.

'ALACAK MESELESİ VARDI'

Kıraathane sahibi Abdülkadir A. da olay sabahı önce Yakup Önal'ın, ardından Yücel Namık K.'nın iş yerine geldiğini anlattı. İkili arasında 2-3 bin liralık bir alacak meselesi bulunduğunu belirten Abdülkadir A., şu ifadeleri kullandı: "Önce Yakup, sonra Yücel sabah saat 07.00 sıralarında geldi. Aralarında 2-3 bin liralık alacak verecek meselesi vardı. Tartışmaya başlayınca, 'Burada tartışmayın, dışarı gidin' dedim. Arkadaşlardan birine, 'Arkalarından git, ne yapıyorlar bak' dedim. Arkadaş gidinceye kadar silah sesi geldi. Silah sesini duyunca maktulün yanına gittik, yanında bıçak yoktu. İkisi de alkollüydü. Yücel giderken, 'Bıçak çekilirse sonuç bu olur' dedi. Gün ağarmıştı. Olay gününe kadar Yücel'i silahla görmedim."

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör