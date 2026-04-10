Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da 2 gündür aranıyordu: Alman turist bu halde bulundu!
Giriş Tarihi: 10.04.2026 09:14 Son Güncelleme: 10.04.2026 09:47

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 90 yaşındaki Alman turist 2 gün önce kaybolmuştu. Turist Nowroth Klaus Hors, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda sağ olarak bulundu.

  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde 8 Nisan 2026 tarihinde kaybolan Nowroth Klaus Hors isimli 90 yaşındaki turist için Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile arama kurtarma köpek timlerinin katıldığı çalışmalara, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de destek verdi.

40 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Ekipler tarafından bölgede arama-tarama faaliyetleri yürütülürken, JASAT ekiplerince de yaklaşık 40 saatlik kamera incelemesi gerçekleştirildi. Titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde kayıp turist, Manavgat ilçesi Kısalar mevkiinde sağ olarak bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık durumunun kontrol altına alınması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen turistin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz