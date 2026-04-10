Antalya’da 2 gündür aranıyordu: Alman turist bu halde bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde 8 Nisan 2026 tarihinde kaybolan Nowroth Klaus Hors isimli 90 yaşındaki turist için Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile arama kurtarma köpek timlerinin katıldığı çalışmalara, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de destek verdi.