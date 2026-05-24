Antalya’da 2 saat arayla 2 farklı mevsim

Hafta sonu olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalyalılar ve kente gelen misafirler öğlen saatlerinde öğlen saatlerinde Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Gün içerisinde hava sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 70, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü.

Güneşin yüzünü göstermesine aldanan kent sakinleri birkaç saat sonra ise aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve bölgesel yağış ile şoka uğradı. Kimi vatandaşlar toparlanarak sahili terk ederken, kimileri ile kısa süreli yağan yağmura aldırış etmeden denize girmeyi sürdürdü.