Antalya’da 2,1 Milyonluk vurgun: Ev almak isteyen şahsı tapuya kadar götürüp dolandırdılar!

PARAYI KENDİ HESABINA ALDILAR

Şüpheliler, hem ev sahibi hem de alıcıyı Tapu Müdürlüğü'nde buluşturdu. Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların alıcı konumundaki kişiden 2 milyon 100 bin lira tutarındaki bedeli havale yoluyla aldıkları tespit edildi. Ev sahibinin dairesini yüksek fiyattan sattığını, alıcının ise düşük fiyattan ev satın aldığını sandığı olayda, tarafların para konusunda doğrudan bir görüşme yapmadıkları belirlendi.