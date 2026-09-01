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Giriş Tarihi: 1.09.2026 13:12

Antalya’da 3. dalga fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Antalya ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme ile uyuşturucu madde kullanma suçlarından hakkında işlem yapılan 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Antalya’da 3. dalga fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltında
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, "fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

Operasyon kapsamında Antalya'da ikamet eden 6 şüpheli ile İstanbul'da ikamet eden 1 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi planlanıyor.

#ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Antalya’da 3. dalga fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltında
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