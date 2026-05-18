Antalya’da 3 kişiyi katletmişti! O caninin ifadesi kan dondurdu: ‘Selektör yapınca ateş ettim’

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olan Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER
Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 3 kişinin cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları içinde Serik ve Aksu ilçelerinde toprağa verildi.
'BANA SELEKTÖR YAPINCA ATEŞ ETTİM'
Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Bayar emniyetteki ve adliyedeki ifadesinde, "Dün akşam Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftaki bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı." dedi.