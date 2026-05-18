Giriş Tarihi: 18.05.2026 11:11

Antalya’da 3 kişiyi katletmişti! O caninin ifadesi kan dondurdu: ‘Selektör yapınca ateş ettim’

Antalya’da dehşete düşüren olayda orman muhafaza memuru Ahmet Bayar, selektör ve yol verme kavgasında inşaat mühendisi Bilgin Korkut (34), inşaat ustası Oğuz Avcı (49) ve güvenlik görevlisi Emre Savran (35) ‘ı katletti. Gözaltına alınan Bayar’ın savunması şok etti. İfadesinde Bayar, “Araç içinde alkol alırken, bir araçtan bana selektör yapınca ruhsatlı tabancam ile ateş ettim” dedi. İşte detaylar…

Antalya'nın Serik ilçesinde kan donduran olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Korkunç olayda Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olan Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KATLİAM YAPTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Savran da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 3 kişinin cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları içinde Serik ve Aksu ilçelerinde toprağa verildi.

'BANA SELEKTÖR YAPINCA ATEŞ ETTİM'

Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Bayar emniyetteki ve adliyedeki ifadesinde, "Dün akşam Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftaki bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı." dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İfadesinin ardından orman muhafaza memuru Ahmet Bayar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bayar'ın adliyeye getirilişi sırasında çelik yelek giymesi dikkat çekti.

