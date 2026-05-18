Antalya’da 3 kişiyi katletmişti! O caninin ifadesi kan dondurdu: ‘Selektör yapınca ateş ettim’

'BANA SELEKTÖR YAPINCA ATEŞ ETTİM'



Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Bayar emniyetteki ve adliyedeki ifadesinde, "Dün akşam Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftaki bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı." dedi.