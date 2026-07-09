Antalya’da 43 yaşındaki kadının esrarengiz ölümü: Cansız bedeni evinde bulundu!

Bunun üzerine olay yerine belediye tabibi yönlendirildi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından adrese Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.