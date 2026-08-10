Antalya’da 5 araçlık trafik kazası: 6 kişi yaralandı!

Kaza, Antalya- Alanya D400 kara yolunun Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Diğer araçlar da çarpmanın şiddetiyle kazaya karıştı. 4 otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.