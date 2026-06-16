Antalya’da acı kaza: Motosikletiyle bariyerlere ok gibi saplandı! 1 ölü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü Varol Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şen'in cesedi, ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasından sonra Şen'in cansız bedeni, anne-babası ve yakınlarına teslim edildi. Şen'in cenazesinin Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Varol Şen'in kuaförlük yaptığı ve 4 ay sonra da askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör