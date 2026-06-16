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Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:48

Antalya'da acı kaza: Motosikletiyle bariyerlere ok gibi saplandı! 1 ölü

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarpan Varol Şen (20), hayatını kaybetti. Kuaförlük yapan Şen'in, askere gitmeye hazırlandığı belirtildi.

DHA Yaşam
Antalya’da acı kaza: Motosikletiyle bariyerlere ok gibi saplandı! 1 ölü
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Kaza, saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Mevlana Üst Geçit'te meydana geldi. İddiaya göre; motosikletin sürücüsü Varol Şen, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Şen, yola savruldu. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü Varol Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şen'in cesedi, ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasından sonra Şen'in cansız bedeni, anne-babası ve yakınlarına teslim edildi. Şen'in cenazesinin Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Varol Şen'in kuaförlük yaptığı ve 4 ay sonra da askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da acı kaza: Motosikletiyle bariyerlere ok gibi saplandı! 1 ölü
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