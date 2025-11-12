Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da acı manzara: 'Kötü koku' ihbarıyla ortaya çıktı! Meğer cansız bedeni...
Giriş Tarihi: 12.11.2025 12:06

Antalya'da acı manzara: 'Kötü koku' ihbarıyla ortaya çıktı! Meğer cansız bedeni...

Antalya'da bir süredir binaya yayılan kötü kokunun kaynağını bulamayan vatandaşların ihbarı ile ekipler harekete geçti. Girilen dairede, bir kişinin tanınmaz halde çürümüş cesedi bulundu.

İHA Yaşam
Antalya’da acı manzara: ’Kötü koku’ ihbarıyla ortaya çıktı! Meğer cansız bedeni...

Dehşete düşüren olay, dün akşam 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanında birkaç gündür yayılan kötü kokudan rahatsız olan esnaf, kokunun kaynağını bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ACI MANZARA İLE KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine verilen adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde kokunun kaynağının birinci katta bulunan bir daire olduğunu belirledi. Kokunun geldiği dairenin kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiye yardımıyla içeriye giren ekipler, kapı açıldığında ağır koku ile karşılaştı. Daire içerisinde yapılan kontrollerde yerde hareketsiz şekilde yatan ve çürümeye başlamış bir cesetle karşılaştı.

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan ve yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da acı manzara: 'Kötü koku' ihbarıyla ortaya çıktı! Meğer cansız bedeni...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz