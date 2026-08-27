Antalya’da acı olay: 63 yaşındaki adam yat limanı açıklarında ölü bulundu

Acı olay, dün akşam 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında meydana geldi. Kadın arkadaşı ile yaşadığı tartışma sonrası evden ayrılan Ahmet Gözenbay, yaptığı son telefon görüşmesinde falezler bölgesinde olduğunu ve hayatına son vereceği söyledi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri Kaleiçi Yat Limanı ve Karaalioğlu Parkı bölgesinde bulunduğu öğrenilen şahsa ulaşmak için bölgede arama çalışması başlattı.

DENİZDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot denizde arama çalışması yaptı. Ekiplerin hem karada hem de denizde yaptığı arama çalışmaları sonucu Gözenbay deniz polisi tarafından Yat Limanı açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulundu. Bota alınarak Yat Limanı'na getirilen Gözenbay'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sağlık ekiplerinin Gözenbay'a müdahalesi sırasında olay yerine gelen yakını "Ne olur görmek istiyorum. Yaşıyor değil mi?" diye gözyaşı dökerek arkadaşının sağlık durumu hakkında polis ekiplerinden iyi bir haber almaya çalıştı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Gözenbay'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.