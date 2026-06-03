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Giriş Tarihi: 3.06.2026 17:06

Antalya'da acı olay: Adliyenin önündeki bankta ölü bulundu

Antalya'da ifade vermek için gittiği adliyedeki işlemlerinin ardından evine dönmek üzere yola çıkan 57 yaşındaki Sadık Parlak, adliye önündeki otobüs durağında bulunan bankta hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Parlak'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA Yaşam
Antalya’da acı olay: Adliyenin önündeki bankta ölü bulundu
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Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Adliyesi önünde meydana geldi. Bulvar üzerindeki otobüs durağının arkasında yer alan bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BANK ÜZERİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine yakın noktada bulunan polis merkezindeki ekip ile sağlık ekibi sevk edildi. Bankın olduğu yere gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan Sadık Parlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Parlak'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Parlak'ın ifade vermek için Antalya Adliyesi'ne geldiği, işlemlerin ardından evine dönmek için gittiği otobüs durağında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da acı olay: Adliyenin önündeki bankta ölü bulundu
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