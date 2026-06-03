Antalya’da acı olay: Adliyenin önündeki bankta ölü bulundu

BANK ÜZERİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine yakın noktada bulunan polis merkezindeki ekip ile sağlık ekibi sevk edildi. Bankın olduğu yere gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan Sadık Parlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.