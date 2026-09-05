Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da acı olay: Uyarı tabelalarını görmezden geldi! Ölüme böyle atladı...
Giriş Tarihi: 5.09.2026 15:02

Antalya'da acı olay: Uyarı tabelalarını görmezden geldi! Ölüme böyle atladı...

Antalya’nın Alanya ilçesinde feci olay! 39 yaşındaki Arif Erman, tatil yaptığı otelde, tehlikeli ve yasak olduğuna dair tabelalara rağmen koşarak iskeledeki filenin üzerinden denize atladı. Talihsiz adam yaşamını yitirdi. Erman'ın, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

DHA Yaşam
Antalya’da acı olay: Uyarı tabelalarını görmezden geldi! Ölüme böyle atladı...
  • ABONE OL

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesindeki bir otelde meydana geldi. Arif Erman, tatil yaptığı otelde, işletmenin iskelesinin çevreleyen koruma halatlarının yanına gelerek denize baktı. Ardından Erman, atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına rağmen koşarak derinliğin yaklaşık 50 santim olduğu belirtilen denize balıklama atladı. İskelede bulunan cankurtaran da denize atlardı. Ağır yaralanan Erman, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arif Erman'ın bulunduğu iskelede önce suya atlayacağı yere baktığı, ardından geri geri giderek hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak iskelede bulunan koruma çitinin üzerinden denize atladığı görüldü.

Sapanca'nın Akçay Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Erman'ın memleketi Sapanca'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA #SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da acı olay: Uyarı tabelalarını görmezden geldi! Ölüme böyle atladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA