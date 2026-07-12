Antalya'da ailesinin "kaçırıldı" ihbarı polisi alarma geçirdi: Film gibi operasyon sonucu kurtarıldı! Sürücü gözaltında

Olay, gece saatlerinde Burdur-Antalya Karayolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da ailesi tarafından N.S. isimli 17 yaşındaki kız çocuklarının kaçırıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.