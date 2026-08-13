Antalya’da akılalmaz olay! Bunalıma giren adam 10 metrelik ağaca tırmandı: Su verilerek ikna edilip…





NE YAPTILARSA İNMEYE İKNA EDEMEDİLER



İhbarla parka gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip oluşabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı çam ağacının altına atlama yatağı açtı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevli memurların tüm çabalarına rağmen Yusuf B.'yi ikna etmek kolay olmadı. Polis ekiplerinin tüm çabasına rağmen şahıs bulunduğu yerden inmeyeceğini söyledi. Polis ekipleri Yusuf B.'yi ikna edebilmek için sorununu olayı görüntülemek için gelen gazetecilere anlatmasını ve röportaj yapmasını söyledi. Ancak bu teklifi de geri çeviren şahsın inmemekte ısrarcı olması üzerine olay yerine müzakereci polis memuru çağrıldı.