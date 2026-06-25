Antalya’da akılalmaz olay! Fil hastası annesinin kaçırıldığını iddia etti: ‘Babam annemi çöp evde tutuyor’





"BABAM, ANNEMİ BENDEN KAÇIRDI"



Babasının hem kendisine hem de annesine şiddet uyguladığını iddia eden Çelik, "Annem benimleyken çok sağlıklıydı, çok iyiydi. Anneme ben bakıyordum, bütün ihtiyacını üstleniyordum. 7 yıldır yanımdaydı, huzurlu ve mutluyduk. Annem ve babam şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıldılar ama boşanmadılar. Annem boşanmak istiyor ama olmuyor. Annemin sağlığı da yerinde değil. Şeker hastalığı, tansiyonu ve bacağında fil hastalığı var. Babam, annemi benden kaçırdı. Annemle 3 aydır telefonla görüşemiyoruz, hiçbir haber alamıyorum. Babam çöp topluyor, çöple geçimini sağlıyor ama bize bir faydası yok. Bize çok zorba davranıyor, aklı dengesi de yerinde değil. Babam, bize sürekli şiddet uyguluyor, annemi de dövüyor" dedi.