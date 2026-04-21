Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Motosikletli kadına çarpan alkollü sürücü kendini böyle savundu: Hatırlamıyorum

EHLİYETİNE 2050'YE KADAR EL KONULDU

Aracı Öner Ö. isimli şahsın kullandığını ve 2.61 promil alkollü olduğunu belirleyen jandarma ekipleri aldığı alkolün etkisiyle yaptığı kazayı bile hatırlamayan araç sürücüsüne yedinci kez alkollü araç kullanmaktan işlem yaparken, 2 yılı olay yerini terkten olmak üzere sürücü belgesine 2050 yılına kadar el konuldu.