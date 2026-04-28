Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da akıllara durgunluk veren savunma! Motosikletliyi hastanelik eden sürücü: “Beni gördü, istese çarpmazdı"
Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:13

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza hayrete düşürdü. Otomobil ve motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Girilmez levhasına rağmen sokağa giren otomobil sürücüsünün pes dedirten savunması ise şoke etti. İşte detaylar…

Kaza; Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Ahmet M.'nin kullandığı 07 ALU 972 motorlu bisiklet sokak kesişimine geldiğinde, girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten aniden sol tarafa dönerek karşı yönden sokağa girmeye kalkan Mehmet D.'nin kullandığı 07 LLU 26 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



HEM SUÇLU HEM ALINGAN

Kazanın ardından olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaptığı hatanın kazaya neden olduğunun bilincinde olan otomobil sürücüsü Mehmet D. "Bu adam taa şuradan geliyordu. Beni gördü, ben durdum, Bakmadı gelip bana çarptı. Baksaydı kurtarabilirdi ama bakmadı" dedi.

"O BENİ GÖRDÜĞÜ HALDE GELİP ÇARPTI"

Polis memurunun "Buraya girmenin yasak olduğuna dair tabelayı görmedin mi?' şeklindeki sorusu üzerine "Ben şuraya kasaba girecektim. Ama o beni gördüğü halde gelip çarptı" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
