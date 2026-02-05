Antalya’da altyapı çalışmasında keşfedildi: İnsana ait olduğu değerlendiriliyor!

İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekibi, kazı alanında yaptıkları ilk çalışmada, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarını toplayarak delil poşetlerine koydu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye gelerek inceleme yaptı. İl Müdürlüğü görevlileri, kemiklerin tarihi bir kalıntı olma ihtimaline karşı kazı alanındaki toprakta detaylı çalışma gerçekleştirdi. Toplanan kemiklerin, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.