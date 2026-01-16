Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu

Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Mevkii'nde saat 22.00 sıralarında araç yangını olduğu yönünde itfaiyeye ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı araç içerisinde bir kişinin yanmış vaziyette olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma başlatıldı.

Cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.