Antalya’da av sırasında kazara vurulan genç hayatını kaybetti

Olay, Karaöz Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oğuzhan Karagöz, Ahmet Gülmez (18) ve Hüseyin Can Çakır (19) birlikte avlandıkları sırada, Ahmet Gülmez'e ait av tüfeğinin ateş alması sonucu Karagöz karın bölgesinden vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Oğuzhan Karagöz, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karagöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu. Elektrik ustası Oğuzhan Karaöz'ün evli ve 6 aylık çocuğu olduğu öğrenildi. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Ahmet Gülmez jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tüfeğe el konuldu. Gülmez'in, ilk ifadesinde olayın kaza ile meydana geldiği söylediği kaydedildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından Ahmet Gülmez'iin 5 Şubat 2025 günü Antalya Adliyesi'nde mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.