Antalya’da bir evden 5 kamyon çöp çıktı! Aileye destek sağlandı

5 KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKTI

Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, evin içerisinde ve çevresinde bulunan çöp ve benzeri malzemeleri bertaraf etti. Yapılan çalışma sonucunda evden 5 kamyon dolusu çöp ve atık malzeme çıkarılarak mahalleden uzaklaştırıldı. Atıkların tahliye edilmesinin ardından belediyenin temizlik ekibi eve yönlendirilerek ailenin yaşam alanında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.