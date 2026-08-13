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Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:37

Antalya'da bir evden 5 kamyon çöp çıktı! Aileye destek sağlandı

Antalya Kepez Belediyesi, Gazi Mahallesi'nde çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturan evde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Evden 5 kamyon atık çıkarılırken, temizlik çalışmasının ardından ailenin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal destek sağlandı.

İHA Yaşam
Antalya’da bir evden 5 kamyon çöp çıktı! Aileye destek sağlandı
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Kepez Belediyesi, temiz ve sağlıklı bir çevre hedefiyle ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelikte sosyal destek hizmetlerine de aralıksız devam ediyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, Gazi Mahallesi'nde yaşayan engelli birey M.A.'ya ait evde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

5 KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKTI

Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, evin içerisinde ve çevresinde bulunan çöp ve benzeri malzemeleri bertaraf etti. Yapılan çalışma sonucunda evden 5 kamyon dolusu çöp ve atık malzeme çıkarılarak mahalleden uzaklaştırıldı. Atıkların tahliye edilmesinin ardından belediyenin temizlik ekibi eve yönlendirilerek ailenin yaşam alanında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

TEMİZLİK PERSONELLERİ TARAFINDAN EV TEMİZLENDİ

Ekipler, evin içerisini detaylı şekilde temizleyerek aileye daha sağlıklı ve kullanılabilir bir yaşam alanı oluşturuldu. Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından Kepez Belediyesi Sosyal İşler Birimi ekipleri de aileyi ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı. Ailenin yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla ev eşyaları yenilendi. Çocukların ihtiyaçlarına yönelik talepleri yerine getirildi.

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Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekiplerinin çevre sağlığına yönelik çalışmasının ardından Sosyal İşler Birimi ekiplerinin desteğiyle aileye kapsamlı yardım ulaştırıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da bir evden 5 kamyon çöp çıktı! Aileye destek sağlandı
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