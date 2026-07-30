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Giriş Tarihi: 30.07.2026

Antalya’da bir mahalle tahliye edildi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da bir mahalle tahliye edildi
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Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaşayanlar ve tatil için gelenler, jandarma ekipleri gözetiminde bölgeden tahliye ediliyor. Bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla yangın bölgesinden ayrılırken, hayvanlarını da yanlarına aldı. Alevler, yerleşim yerlerinin yakınına kadar ilerledi. Bazı evler yoğun duman ve alevlerin ortasında kaldı. Vatandaşlar ve bölgede tatil yapanlar bölgeden uzaklaştı. Jandarma ve polis ise evler ve mahalle aralarında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar olup olmadığını kontrol etti. Hasta olan vatandaşlar ise yakınlarının yardımı ile bölgeden tahliye edildi. 10 ev yandı, 50 ev tahliye edildi. Alevlere 3 helikopter ile havadan yüzlerce araçla karadan müdahale edildiği belirtildi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ANTALYA

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