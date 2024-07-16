Antalya’da botla yat çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Üzücü olay Demre ilçesi Gökkaya Koyu çıkışında saat 16.00 sularında meydana geldi. Yusuf Genç ve arkadaşı Ersan Karakehya lastik botla "Flower 3" isimli yat çarpıştı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KOŞTU

Çarpışmanın etkisi ile botta bulunan Yusuf Genç ve Ersan Karakehya yaralanarak denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada denizde ağır yaralı olan iki gence yattaki müşteriler arasında yer alan doktor müdahale etti. Ardından yine doktor gözetiminde Çayağzı Limanı'na getirildi. Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki arkadaştan Yusuf Genç yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ersan karakehya'nın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Tekne kaptanı Yusuf Genç&in kaza ile ölmesi yakınları ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Yusuf Genç'in cansız bedeni Yaylayaka Mahallesindeki evinden alınarak Köşkkerler Mezarlığı'na defnedildi. Demre ilçesinin en sevilen simalarından olan Genç'in deniz kasasında hayatını kaybetmesi tekne kaptanlarını da gözyaşlarına boğdu.