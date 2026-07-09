Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da böyle hırsızlık görülmedi! Saniyeler içinde para, araba ve cep telefonu çaldı: Pes dedirten o anlar kamerada
Giriş Tarihi: 9.07.2026 15:40 Son Güncelleme: 9.07.2026 15:56

Antalya'da böyle hırsızlık görülmedi! Saniyeler içinde para, araba ve cep telefonu çaldı: Pes dedirten o anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketin kasasındaki paraları alıp kaçan 18 yaşındaki şüpheli, içinde 10 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu çalışır vaziyetteki otomobili kaçırdı. Kaçış sırasında iki araca çarpan şüpheli, otomobili bırakıp yaya olarak kaçarken bir kişinin cep telefonunu da gasp etti. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli, müdahale sırasında bir görevlinin parmağını kırdı. Hakkında 6 ayrı suçtan işlem başlatılan şüpheliye 550 bin lira idari para cezası uygulanırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Antalya’da böyle hırsızlık görülmedi! Saniyeler içinde para, araba ve cep telefonu çaldı: Pes dedirten o anlar kamerada
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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.E.K. (18) isimli şüpheli bir market işletmesine girerek kasadaki paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

OTOMOBİLİ ÇALDI

İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan kaçışı sırasında yol üzerinde yürüyen T.Ç. isimli vatandaşa ait cep telefonunu da gasp ettiği belirlenen şüpheli, kısa süre sonra bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanmamak için güvenlik güçlerine direnen şüphelinin müdahalesi sırasında görevli personellerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

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6 AYRI SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan T.E.K. hakkında gasp, araç kaçırma ve diğer eylemleri kapsayan toplam 6 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri sonrası Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da böyle hırsızlık görülmedi! Saniyeler içinde para, araba ve cep telefonu çaldı: Pes dedirten o anlar kamerada
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