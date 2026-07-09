Antalya’da böyle hırsızlık görülmedi! Saniyeler içinde para, araba ve cep telefonu çaldı: Pes dedirten o anlar kamerada

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.E.K. (18) isimli şüpheli bir market işletmesine girerek kasadaki paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.
OTOMOBİLİ ÇALDI
İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiği öğrenildi.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Öte yandan kaçışı sırasında yol üzerinde yürüyen T.Ç. isimli vatandaşa ait cep telefonunu da gasp ettiği belirlenen şüpheli, kısa süre sonra bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanmamak için güvenlik güçlerine direnen şüphelinin müdahalesi sırasında görevli personellerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi.
Alanya'yı birbirine kattı: Marketten parayı alıp kaçarken içinde çocuk olan otomobili de kaçırıp kaza yaptı! Yaya olarak kaçmaya devam ettiği sırada cep telefonu gasp etti
6 AYRI SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan T.E.K. hakkında gasp, araç kaçırma ve diğer eylemleri kapsayan toplam 6 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı.