Antalya’da can pazarı! 5 katlı binanın terasını alevler sardı: 2 çocuk saniyelerle kurtuldu!

Yangın, saat 09.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 92 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangını fark eden Ramazan U. ve Deniz Y., alevlerden dolayı kapıya yönelemedi. Aynı aileden oldukları öğrenilen iki kişi, pencereye çıkıp yardım isterken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.