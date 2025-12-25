Antalya’da cani koca dehşet saçtı: Çocuklarını almaya gitmişti! ’Annemizi babamız bıçakladı’

Kan donduran olay, 1 Ekim gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kırcami mevkisinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşinden şiddet gördüğüne dair polis merkezine çok sayıda başvurusu bulunan Çisem Çetin, çocuklarının kendisini arayıp babaları tarafından darbedildiklerini söylemesi üzerine annesi ve babasıyla birlikte eşinin kaldığı eve gitti. Evde çıkan tartışmada Çisem Çetin, eşi Rıfat Çetin tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in bıçaklanmaya bağlı kalp zarında yırtık oluştu ve ameliyata alındı. Çetin, 5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Olayın ardından gözaltına alınan Rıfat Çetin, tutuklandı.

'ÖLDÜRME VEYA KASTEN YARALAMA GİBİ BİR AMACIM YOKTU'

Tutuklu sanık Rıfat Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Rıfat Çetin, "11 yıldır evliyiz. Ben çocuklarımla birlikteydim, o ailesiyle kalıyordu. Çocuklarımla kaldığım gün yaramazlık yaptıkları için bağırdım. Sonra annelerini arayıp 'Babam bizi dövüyor' demişler. Sonra eşim annesi ve babasıyla geldi, bana saldırdı. Bana bıçak sallamaya başladı. Ben de o arbedede bıçağı aldım. Bu esnada annesi ve Çisem yaralandı, olayın nasıl olduğun bilmiyorum. Sonra kaçtım, polisi aradım. Eşim ve kayınvalidem yine beni yakalayıp saldırdı. Eşimin yaralandığını gördüğümde atlet verdim yarasına tampon yapsın diye. Çocuklarımdan sadece birinin poposuna vurdum, diğer çocuğumun da kulağını çektim. Prizle oynadıkları için bir daha yapmasınlar istedim. Öldürme veya kasten yaralama gibi bir amacım yoktu." şeklinde konuştu.