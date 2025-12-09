Antalya’da daha büyük bir deprem bekleniyor mu? Uzman isim açıkladı: Geçmiş yıllara baktığımızda...

Antalya dün peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. Konyaaltı ilçesinde saat 03.01'de 4.3 ile Serik'te saat 13.21'de 4.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
7 Aralık'ta ise Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR MU?
Antalya Körfezi'nin Alanya'ya doğru olan kesimlerinde önemli faylar yok. Tarihsel dönemler içinde de yıkıcı deprem yok. Ama Antalya Körfezi'ndeki 4.9, yabancı kaynaklara göre 5.2 şiddetindeki deprem, hem büyüklüğü hem de derinliği açısından çelişkili kaynaklar var.
Son depremler ne ifade ediyor? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy değerlendirdi | Video
Bizdeki verilen derinlik 28 kilometre. Şu topraklar üzerinde olabilecek maksimum deprem derinliği 30 kilometre. Fakat dış kaynaklarda, Kandilli de bile daha derin odaklı olduğu söylendi. 84 ve 100 kilometre… O zaman bizim içinde bulunduğumuz yer kabuğunda böyle bir deprem olmaz. Peki niye oldu?
"GEÇMİŞ YILLARDAKİ DEPREMLERİNE BAKTIĞIMIZDA..."
Eğer o derinlikler doğruysa, güneyde bir dalma batma zonu var. Girit ve Rodos'un altına doğru Afrika yer kabuğu kıtası dalıyor. Aynı şey Antalya Körfezi için söz konusu… Burada kara üzerinde bu dalmanın izi olan Aksu Bindirme Fayı var. Normalde yaşlı bir fay o.
Bu zaman zaman reaktif oluyor. Geçmiş yıllardaki depremlerine baktığımda 5'e geliyor, 5'i biraz aşıyor. Ama 6 ve 7 büyüklüğündeki depremleri yok. Dolayısıyla tarihsel dönem içerisinde burada yıkıcı depremler yok. Böyle bir durum içinde gelecekte daha büyüğü olur mu? İnanın bilmiyoruz.
"BURASI SIKIŞMANIN MAKSİMUM OLDUĞU DAĞLIK BİR BÖLGE"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremi de değerlendirdi. Bu büyüklükteki depremin yıkıcı olmadığını dile getiren Ersoy, "Ancak bölge sıkışma zonunda bulunması nedeniyle uyarıcı nitelikte..." dedi.
Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"4,6'nın tam üzerine düştüğü belirgin bir fay yok ancak burası sıkışmanın maksimum olduğu dağlık bir bölge. 1976 Çaldıran ve 2011 Van depremlerinin olduğu bölgelere yakın. Ayrıca Kuzey Anadolu Fayı'nın Yedisu segmenti (Erzincan'ın doğusu) ve Hakkari bölgesi (1930 depremi hattı) tehlikeli bulduğumuz yerler arasında."