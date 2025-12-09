Antalya’da daha büyük bir deprem bekleniyor mu? Uzman isim açıkladı: Geçmiş yıllara baktığımızda...

"GEÇMİŞ YILLARDAKİ DEPREMLERİNE BAKTIĞIMIZDA..."

Eğer o derinlikler doğruysa, güneyde bir dalma batma zonu var. Girit ve Rodos'un altına doğru Afrika yer kabuğu kıtası dalıyor. Aynı şey Antalya Körfezi için söz konusu… Burada kara üzerinde bu dalmanın izi olan Aksu Bindirme Fayı var. Normalde yaşlı bir fay o.

Bu zaman zaman reaktif oluyor. Geçmiş yıllardaki depremlerine baktığımda 5'e geliyor, 5'i biraz aşıyor. Ama 6 ve 7 büyüklüğündeki depremleri yok. Dolayısıyla tarihsel dönem içerisinde burada yıkıcı depremler yok. Böyle bir durum içinde gelecekte daha büyüğü olur mu? İnanın bilmiyoruz.