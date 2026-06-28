Antalya’da dehşet anları: Annesiyle tartışıp kendisini kilitlediği odayı ateşe verdi! Ekipler kapıyı kırarak kurtardı

'BEN DE ÇOCUĞUMDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Yaşananları gazetecilere anlatan anne İkbal Kaçar, "Oğlumun psikolojik sorunları var. Uzun zamandır tedavi görüyor. Bu tip krizler geçirdiği zaman böyle oluyor. Çok yere ulaşmaya çalıştım ama kimse yardımcı olmadı. Böyle olan çocukların hastaneye yatırılmasını istiyorum. Bugün evde değildim, dün akşam TV'yi yaptırmıştım, kumandasını istedim. 5- 6 kere seslendim ama cevap alamadım. Ben de bu esnada sesimi yükselttim. 'Neden bana sesini yükselttin' diye atak geçirmiş. 'Annem bana sesini yükseltti' diye kafasında kurmuş. Kapıya geldim ancak açmadı. Ben de polisi aradım. Onları aradım diye de kendisini odaya kapattı. Dolabı da kapıya çekerek kapattı. Odada ateş çıktı ve o da orada yanacaktı eğer polisler olmasaydı. Şimdi hastaneye götürdüler. Kendisiyle yaşadığım arbedede kolum kesildi, kafam şişti. Bu tür çocukların hastanede tedavi edilmeden çıkmasını istemiyorum. Apartman sakinleri oğlumu istemiyor, ailemi değil. Kendileri çok haklı. Ben de kendi çocuğumdan şikayetçiyim" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör