Antalya’da dehşet: Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Saray Mahallesi, Güzelyalı Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Z.A. ile Mehmet Karadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Z.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Karadaş'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadaş, hayatını kaybetti.