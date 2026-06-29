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Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:18

Antalya'da dehşet: Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mehmet Karadaş (40), aralarında husumet bulunan Z.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Z.A. ve beraberindeki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Antalya’da dehşet: Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!
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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Saray Mahallesi, Güzelyalı Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Z.A. ile Mehmet Karadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Z.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Karadaş'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadaş, hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından otomobille kaçan Z.A. ve bu sırada araçta bulunan İ.Ö. ve Ş.S., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da dehşet: Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!
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