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Giriş Tarihi: 6.06.2026 13:03

Antalya’da dehşete düşüren olay! Düğün magandaları kurşun yağdırdı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düğün çıkışı meydana gelen olay korku dolu anlar yaşattı. Konvoy sırasında havaya açılan ateşler tehlike saçtı. Kurşunlardan birinin 4 yaşındaki çocuğa isabet etti. Karnından yaralanan minik çocuk hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da dehşete düşüren olay! Düğün magandaları kurşun yağdırdı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı!
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Olay, dün öğle saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunun düğün evinin önüne gelmesinin ardından kutlama amacıyla silahla havaya ateş açıldı. Bu sırada sıkılan mermilerden biri, bölgede bulunan 4 yaşındaki Ö.K.'ye isabet etti.

MİNİK ÇOCUK KARNINDAN YARALANDI

Karnından yaralanan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY YERİNDE 8 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayın ardından Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında olay yerinde 8 boş kovan bulundu.

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SİLAHA EL KONULDU

Yapılan araştırmalar sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirilirken, M.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GAZİPAŞA #ANTALYA

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