Antalya’da dehşete düşüren olay! Düğün magandaları kurşun yağdırdı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı!

Olay, dün öğle saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunun düğün evinin önüne gelmesinin ardından kutlama amacıyla silahla havaya ateş açıldı. Bu sırada sıkılan mermilerden biri, bölgede bulunan 4 yaşındaki Ö.K.'ye isabet etti.