Antalya’da dehşete düşüren olay! Düğün magandaları kurşun yağdırdı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı!

Olay, dün öğle saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunun düğün evinin önüne gelmesinin ardından kutlama amacıyla silahla havaya ateş açıldı. Bu sırada sıkılan mermilerden biri, bölgede bulunan 4 yaşındaki Ö.K.'ye isabet etti.
MİNİK ÇOCUK KARNINDAN YARALANDI
Karnından yaralanan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SİLAHA EL KONULDU
Yapılan araştırmalar sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirilirken, M.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.