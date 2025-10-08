Antalya’da denizde erkek cesedi bulundu

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan Falez-2 Parkı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot sevk edildi.

Verilen konuma gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, su yüzeyinde bulunan erkek cesedini bota alarak Yat Limanı'na getirdi. Ceset, burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Falezlerden düştüğü değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki şahsın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.