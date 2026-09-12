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Giriş Tarihi: 12.09.2026 19:41

Antalya'da depo yangını! Korku dolu dakikalar...

Antalya’da çıkan ev ve depo yangını havada, karada ve denizde korku yarattı. Kentin üstünü kaplayan dumanlar 40 kilometre uzaktan görüldü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da depo yangını! Korku dolu dakikalar...
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Yangın, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta sokak üzerinde çıktı. Bir ev ve iş yerine ait bitişik depoda çıkan alevler kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR KENTİN ÜSTÜNÜ KAPATTI

Yangında yükselen dumanlar 40 kilometre uzaktan görüldü. Kentin üstü dumanlarla kaplandı. Havalimanına çok yakınındaki yangın yolcu uçaklarından da çok net görüldü. Onlarca itfaiye ekiplerini müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken; milyonlarca lira maddi hasar meydana geldi.

#ANTALYA

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Antalya'da depo yangını! Korku dolu dakikalar...
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