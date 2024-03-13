Antalya’da dev hortum panik yaşattı

Antalya Körfezi'nde akşam saatlerinde hortum paniği yaşandı. Kıyıya oldukça yaklaşan dev hortum, görenleri hem hayrete düşürdü hem de korkuttu. Bir süre etkisini sürdüren hortumu vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Hortum karaya ulaşmadan gözlerden kaybolurken, akşam saatlerinde aniden bastıran dolu kentte cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bazı noktalarda yağıştan dolayı yayalar ve araç sürücüleri güçlük yaşadı.