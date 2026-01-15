Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da diplomasız kaçak diş tedavisi yapan şüpheliye operasyon
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak olarak yurda getirilen cihazlarla diplomasız şekilde diş tedavisi yaptığı belirlenen şüphelinin iş yerinde çok sayıda kaçak ve sahte sağlık malzemesi ele geçirildi.

İHA
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, diplomasız olarak diş tedavisi yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, H.Ö. isimli şüphelinin gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda getirilen cihazlarla diş tedavisi yaptığı belirlendi.

Şahsa ait iş yerinde yapılan aramada 1 adet diş ünitesi, 2 adet kompresör ve 5 bin 980 adet kaçak ve sahte diş tedavisinde kullanılan anestezi ile sağlık malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

