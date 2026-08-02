Antalya’da döner bıçaklı saldırı! Sipariş almaya gitti dehşeti yaşadı: ’Avuç içimi ikiye bölüp...’





"SAĞ ELİMİN AVUÇ İÇİNİ İKİYE BÖLDÜ"



Çıkar tartışmada şahsın küfür etmeye başladığını ve ardından döner bıçağı ile kendisine saldırdığını söyleyen Semih Sungur, "Küfür etmeye başladı, döner bıçağıyla bana saldırdı. Sağ elimin avuç içinden itibaren 2 parmağımı ikiye böldü. Kırılan döner bıçağını da omzuma ve bacağıma sapladı. Çevredekiler bizi ayırdı. Biz kuryeler olarak yazın sıcak, kışın yağmur, çamur, soğuk demeden ekmek peşinde koşan insanlarız. Bu sadece benim şahsıma değil, bütün kurye arkadaşlarıma yapılmış bir saldırıdır ve hepimiz hemen her gün buna benzer olaylar yaşıyoruz. Gereğinin yapılacağına inancım tam" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör