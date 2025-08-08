Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da esrarengiz ölüm: Cansız bedeni evde bulundu!
Giriş Tarihi: 8.8.2025 17:55

Antalya'da 5 katlı binanın ikinci katında yalnız yaşayan Ercan Fidangül’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler Fidangül’ün cansız bedeni ile karşılaştı. Öte yandan iki çocuk babası adamın emlakçılıkla uğraştığı, epilepsi ve kalp hastası olduğu öğrenildi.

DHA
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın ikinci katında yalnız oturan Ercan Fidangül'den geçen salı gününden bu yana haber alamayan yakınları, polis ve çilingir eşliğinde eve geldi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından eve giren polis ekibi, kanepe üzerinde yan yatmış haldeki Ercan Fidangül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine Fidangül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. İki çocuk babası Ercan Fidangül'ün emlakçılıkla uğraştığı, epilepsi ve kalp hastası olduğu öğrenildi.

