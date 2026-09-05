Antalya’da estetik isteği yoğun bakıma düşürdü: Doktordan böyle şikayetçi oldu! ’Hocam nefes alamıyorum’

5 MİLYON 64 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Gonca Uzhan, avukatı aracılığıyla Antalya Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde Dr. A.S. hakkında tazminat davası da açtı. 28 Ağustos tarihli dava dilekçesinde, 60 bin TL işlem bedelinin iadesi, şimdilik toplam 4 bin TL tedavi gideri, kazanç kaybı, gelecekteki zorunlu tedavi giderleri ve diğer maddi zararlar ile 5 milyon TL manevi tazminat olmak üzere toplam 5 milyon 64 bin TL talep edildi. Dilekçede Uzhan'ın yüz ve boyun bölgesindeki doku hasarı, yüz siniri hasarı ve asimetri, saçlı derideki doku ve saç kaybı ile kalıcı iz ve gelecekte ek tedavi ihtimali bulunduğu ileri sürüldü. Maddi zararların tamamının henüz belirlenemediği gerekçesiyle maddi tazminat yönünden kısmi dava açıldığı, bilirkişi incelemesinin ardından gerçek zarar miktarına göre talebin artırılabileceği kaydedildi.

HEKİMİN YETKİ VE UZMANLIĞININ ARAŞTIRILMASI TALEBİ

Tazminat davası dilekçesinde, Dr. A.S.'nin uzmanlık alanı ve yapılan işlemlere ilişkin yetkisinin de araştırılması talep edildi. Dilekçede, hekime ait eğitim veya katılım belgelerinin tek başına gıdı liposuction ya da endolifting lazer işlemini bağımsız gerçekleştirme yetkisini kanıtlamayacağı ileri sürülerek; uzmanlık belgesi, varsa estetik ve kozmetik uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı sertifikası ve bunların kapsamının resmi kayıtlardan sorulması istendi. Bunların davacı tarafın iddiaları olduğu ve yetki konusunda henüz mahkemece yapılmış bir tespit bulunmadığı belirtildi.

KLİNİĞİN KOŞULLARI DAVA DİLEKÇESİNDE

Dava dilekçesinde, işlemin gerçekleştirildiği kliniğin fiziki koşullarına ilişkin çeşitli iddialara yer verildi. İşlem yapılan odanın kapısının açık olduğu, başka kişilerin odaya girip çıktığı ve işlem sırasında Dr. A.S.'nin telefon görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Davacı taraf, kliniğin ruhsatı, faaliyet izinleri, işlem odasının fiziki şartları, sterilizasyon kayıtları, acil müdahale ekipmanları ve kullanılan cihazların da bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.

FOTOĞRAFLAR DA DOSYADA

Uzhan'ın işlem sonrasında çekilen fotoğrafları davada deliller arasında gösterildi. Fotoğraflarda Uzhan'ın boyun ve çene bölgesindeki yoğun morarma ve şişlik ile hastanedeki tedavi sürecinde boyun bölgesine yapılan müdahaleler görüldü. Dava dilekçesinde Antalya Şehir Hastanesi epikrizleri, ameliyat ve yoğun bakım kayıtları, WhatsApp yazışmaları, fotoğraf ve video kayıtları ile hekimin uzmanlık ve sertifika belgelerinin delil olarak incelenmesi talep edildi.

'ESTETİK İŞLEMDEN ÇIKTI, YAŞAM MÜCADELEM OLDU'

Gonca Uzhan, 9 Haziran'da estetik görünümünü iyileştirmek için kliniğe gittiğini, işlemden sonra boğazının hızla şiştiğini söyledi. Uzhan, "Klinikten çıktım. Ciddi anlamda kanama başladı. Evime geldiğimde artık nefes alamaz duruma geldim. Eşimi aradım, beni hastaneye yetiştirdi. Şehir Hastanesi'nde doğrudan kırmızı alana alındım. Boynumdaki hematom nedeniyle nefes alamıyordum. Acil trakeostomi açıldı ve bu şekilde hayata tutundum" dedi.

Ölümden döndüğünü ve Dr. A.S.'den şikayetçi olduğunu belirten Uzhan, "Bu benim estetik görünümümü beğenmediğim bir işlem olmaktan çıktı. Bu benim tamamen hayatla yaşam mücadelem oldu. Bu konudan dolayı kendisinden şikayetçi oldum, davacıyım. Artık bütün kararı Türk mahkemelerine bırakıyorum ve mahkemelere güveniyorum" diye konuştu.