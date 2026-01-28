Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da evinin önünde oyun oynuyordu: 11 yaşındaki Ali'den iki gündür haber alınamıyor!
Antalya'da evinin önünde oyun oynuyordu: 11 yaşındaki Ali'den iki gündür haber alınamıyor!

Antalya'da 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer'den 2 gündür haber alınamıyor. Küçük Ali'nin en son, evinin önünde oyun oynarken görüldüğü belirlendi.

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde ikamet eden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, 26 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'den sonra evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.

KÜÇÜK ALİ NEREDE?

Ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Aile, çocuklarının bir an önce bulunması için vatandaşlardan yardım beklediklerini belirterek, Ali Biçer'i gören ya da yerini bilenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.

