Antalya’da faciadan dönüldü! Midibüs alev topuna döndü: Yolcular tahliye edildi

ARAÇ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaşananları anlatan Bayram Özen, "Çevre yoluna çıktıktan sonra dumanı fark ettim ve diğer araçlara zarar vermemek için tali yola girdim. Şu an bulunduğumuz yere geldiğimde araçtan inip dumanın geldiği yere baktım motor kapağını açtığımda bir anda alevler yükseldi. Kapılar kapalıydı, zorlayarak kapıları açtım ve ilk iş olarak müşterileri indirdim. Daha sonra bagajdaki valizleri indirdik. İtfaiye gelip müdahale etmesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tesellim kimsenin canının zarar görmemesi" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör