Antalya’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonetteki İbrahim Uzun ile Mehmet Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkartılan Salih Yıldız ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cenazeler, incelemenin ardından memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.