Antalya’da feci kaza! Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araç hurdaya döndü: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ş.K., E.A. ve G.H.A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ile minibüs, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör