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Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:26

Antalya'da feci kaza: Emekli başkomiser kaza kurbanı

Antalya’da Finike - Kumluca D.400 Karayolu iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu emekli Başkomiser Mustafa Aygün (74) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da feci kaza: Emekli başkomiser kaza kurbanı
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Kaza, Sahilkent Mahallesi Asat karşısında saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Kumluca istikametine seyir halinde olan H. D. idaresindeki 07 CCH 924 plakalı otomobil ile ASAT kavşağında ana yola çıkmakta olan Mustafa Aygün yönetimindeki 07 HC 486 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri durumu ağır olan Mustafa Aygün'e ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Diğer otomobilde bulunan sürücü H. D. ile araçta yolcu olarak bulunan D. D.ise Finike Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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#FİNİKE #ANTALYA

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Antalya'da feci kaza: Emekli başkomiser kaza kurbanı
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