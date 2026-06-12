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Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:37

Antalya’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, Olgun Şahin (30) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında Manavgat D400 Karayolu Kızılağaç Kavşağında meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Olgun Şahin idaresindeki motosiklet, kavşağa geldiği esnada, trafik ışıklarında beklemekte olan Mehmet Salih A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet demir yığınına döndü. Sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Olgun Şahin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#ANTALYA

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Antalya’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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