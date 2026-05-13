Antalya’da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklettekiler metrelerce savruldu: 2 ağır yaralı

Kaza, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda Y.'nin kullandığı 35 BGK 805 plakalı motosiklet ile kavşakta dönüş yapan Hüseyin Ü.E.'nin kullandığı 34 DYE 445 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden fırlayarak yola düşen motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Enes D. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU
Diğer taraftan, kazanın ardından trafik jandarmasının yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Ü.E.'nin 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Hüseyin Ü.E.'ye 2'nci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu. Otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.