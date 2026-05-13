Antalya’da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklettekiler metrelerce savruldu: 2 ağır yaralı

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Diğer taraftan, kazanın ardından trafik jandarmasının yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Ü.E.'nin 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Hüseyin Ü.E.'ye 2'nci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu. Otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.