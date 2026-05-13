Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:41

Antalya'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklettekiler metrelerce savruldu: 2 ağır yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan ve alkollü olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü ile daha önce ehliyetine el konulan motosikletin sürücüsüne ceza kesildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ekipler tarafından motosiklet sürücüsüne 200 bin, otomobil sürücüsüne 2'nci kez alkolden 50 bin TL para cezası uygulanırken, otomobil sürücüsünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.

İHA Yaşam
Kaza, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda Y.'nin kullandığı 35 BGK 805 plakalı motosiklet ile kavşakta dönüş yapan Hüseyin Ü.E.'nin kullandığı 34 DYE 445 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden fırlayarak yola düşen motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Enes D. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Diğer taraftan, kazanın ardından trafik jandarmasının yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Ü.E.'nin 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Hüseyin Ü.E.'ye 2'nci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu. Otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI UYGULANDI

Diğer taraftan trafik ekipleri, sürücü belgesine plakasız motosiklet kullanmaktan el konulduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne de 200 bin TL para cezası uyguladı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

