Antalya’da feci kaza! Su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

DAHA ÖNCEDE İKİ DEFA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Olay yerine gelen Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan tespit sonrası Ali Genç'in cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ali Genç' in kalp krizi geçirmesi sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceği bildirildi. Ali Genç daha önce de iki defa kalp krizi geçirdiğini belirten yakınları kalp krizinin birisini otomobilde seyir halindeyken geçirerek trafik kazası yaptığını söyledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör