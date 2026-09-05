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Giriş Tarihi: 5.09.2026 14:28

Antalya'da feci kaza! Su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde traktörün su kanalına devrilmesi sonucu feci kazada sürücü Ali Genç (66) hayatını kaybetti. Seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücü, traktörün altında kaldı.

İHA Yaşam
Antalya’da feci kaza! Su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Antaya'nın Kavaklı Mahallesinde feci kaza meydana geldi. Portakal bahçesine su verdikten sonra traktörü ile evine dönen Ali Genç (66) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki su kanalına düştü.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşlar 112 acil hattını aradı, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Ali Genç'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

DAHA ÖNCEDE İKİ DEFA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Olay yerine gelen Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan tespit sonrası Ali Genç'in cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Ali Genç' in kalp krizi geçirmesi sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceği bildirildi. Ali Genç daha önce de iki defa kalp krizi geçirdiğini belirten yakınları kalp krizinin birisini otomobilde seyir halindeyken geçirerek trafik kazası yaptığını söyledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da feci kaza! Su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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