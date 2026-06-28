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Giriş Tarihi: 28.06.2026 13:03

Antalya'da feci olay: Manzara izlerken metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti!

Antalya'da Konyaaltı Sahili'ndeki 35 metrelik panoramik asansörden manzara izleyen Ufuk Nuroğlu (41), dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yüksekten düşen Nuroğlu'nun öldüğünü belirledi.

İHA Yaşam
Antalya’da feci olay: Manzara izlerken metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti!
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Olay Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park'ta bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki panaromik asansörden manzara izlemek isteyen Ufuk Nuroğlu (41) dengesini kaybedip 35 metre yükseklikte aşağıya düştü. Asansörün yanında hareketsiz birin yattığın gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



MANZARA İZLERKEN 35 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ufuk Nuroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve ilgili birimin yaptığı ayrıntılı incelemede ilk belirlemelere göre Ufuk Nuroğlu'nun yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ufuk Nuroğlu'nu cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da feci olay: Manzara izlerken metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti!
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