Antalya’da feci olay: Tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldürdü!

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 6 Temmuz akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman önünde park halindeki bir aracın içerisinde bulunan M.G. ile Cemal Battal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.G. sürücü koltuğuna geçerken, Cemal Battal ise aracın kapılarını açmaya çalıştı. Bu sırada kapıları kilitleyen M.G., otomobilini aniden hareket ettirerek aracın önünde duran Cemal Battal'ın üzerine sürdü. Otomobilin çarpması sonucu apartman giriş kapısı ile araç arasında sıkışan Cemal Battal ağır yaralandı. Şüpheli M.G. ise olayın ardından aracını biraz ileriye park ederek tekrar olay yerine geri döndü.

Cemal Battal'ın yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumdaki Battal, ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü M.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay anı ise çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; M.G.'nin tartışma sonrası otomobili çalıştırarak önce geri manevra yaptığı, ardından ise aracı hızla Cemal Battal'ın üzerine sürerek apartman giriş kapısına sıkıştırdığı net bir şekilde görüldü.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Cemal Battal ise yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan Battal'ın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Cemal Battal'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör